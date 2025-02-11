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Перекрыл выезд или орёт сигналка: на Госуслугах можно отправить сообщение владельцу автомобиля
Иллюстрация Минцифры.

Перекрыл выезд или орёт сигналка: на Госуслугах можно отправить сообщение владельцу автомобиля

Там появились водительские чаты. Анонимные.

Автомобиль перекрыл выезд, у него открыто окно или водитель забыл выключить фары — обо всем этом теперь можно написать владельцу авто в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто»/ Там заработали водительские чаты. 

Общение анонимно: ФИО и другие данные не передаются. Но в сообщении отправителя обязательно указывается геопозиция, чтобы водитель мог понять, точно ли речь идёт про его авто. Отключить чаты можно в любой момент. 

Как это работает 

Отправить сообщение может любой пользователь Госуслуг, достаточно знать номер машины. Чтобы оно дошло до адресата, нужно, чтобы у него в личном кабинете на портале были указаны сведения об автомобиле. 

Чтобы получать сообщения, рекомендуется обновить данные об авто на Госуслугах.

Поговорить на отвлечённые темы не получится. Сервис предлагает ограниченный набор сообщений, касающийся дорожной ситуации. Начать чат по одной машине можно не чаще, чем раз в сутки. Всего доступно для отправки не больше 5 сообщений в день. 

Какие сообщения можно отправить: 

  • Авто блокирует проезд
  • Произошло ДТП 
  • Авто эвакуируют
  • Срабатывает сигнализация 
  • Включены фары
  • Открыто окно 
  • Спущено колесо

Что может ответить автовладелец: 

  • Спасибо 
  • Уже выхожу 
  • Выйду через 5 минут 
  • Выйду через 10 минут 

Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, в чате можно обменяться указанными на Госуслугах номерами телефонов.

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