Тульские школьники создают мультфильм для экспозиции Исторического музея

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Занятия проходят в студии анимации и 3D-графики Школы креативных индустрий.

Проект «Жили-были викинги» создаётся выставки «Викинги. Путь на Восток», которая сейчас экспонируется в тульском филиале Исторического музея. Он развенчивает мифы о викингах и раскрывает реальные факты их жизни. Руководит проектом педагог студии Галия Трушечкина.

Одни ребята работают над блоком, посвященном мифам о людях севера, а другие – развенчивают эти мифы, основываясь на фактах, предоставленных сотрудниками музея.

Презентация мультфильма состоится в апреле и будет приурочена ко Дню российской анимации. Тем, кому тоже интересно научиться создавать мультфильмы и стать частью команды Школы креативных индустрий, предлагаем заполнить заявку на бесплатное обучение.