Санитарные врачи закрыли кафе «Мангал» в Плавске из-за антисанитарии

Специалисты Щекинского Роспотребнадзора по Тульской области провели внеплановую выездную проверку кафе «Мангал» (ИП Гозалов Э. Р. о.) в городе Плавске.

Были установлены нарушения требований санитарного законодательства:

санитарно-техническое состояние кафе признано неудовлетворительным,

уборка и дезинфекция помещений проводятся в недостаточном объеме и нерегулярно,

в организации общественного питания не проводится производственный контроль, ведется прием пищевых продуктов без маркировки и товаросопроводительной документации, отсутствуют технологические документы для изготовления продукции.

В отношении кафе «Мангал» (ИП Гозалов Э. Р. о.) возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ с последующей передачей по подведомственности в Плавский межрайонный суд. Решением суда деятельность вышеуказанного кафе приостановлена на срок 60 суток.