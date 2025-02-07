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Санитарные врачи закрыли кафе «Мангал» в Плавске из-за антисанитарии

Санитарные врачи закрыли кафе «Мангал» в Плавске из-за антисанитарии

Деятельность точки общепита приостановлена на 60 суток решением суда.

Специалисты Щекинского Роспотребнадзора по Тульской области провели внеплановую выездную проверку кафе «Мангал» (ИП Гозалов Э. Р. о.) в городе Плавске.

Были установлены нарушения требований санитарного законодательства:

  • санитарно-техническое состояние кафе признано неудовлетворительным,
  • уборка и дезинфекция помещений проводятся в недостаточном объеме и нерегулярно,
  • в организации общественного питания не проводится производственный контроль, ведется прием пищевых продуктов без маркировки и товаросопроводительной документации, отсутствуют технологические документы для изготовления продукции.

В отношении кафе «Мангал» (ИП Гозалов Э. Р. о.) возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ с последующей передачей по подведомственности в Плавский межрайонный суд. Решением суда деятельность вышеуказанного кафе приостановлена на срок 60 суток.

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