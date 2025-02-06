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Туляков предупредили о возможном падении наледи с Басовской телевышки
Фото из архива Myslo.

Туляков предупредили о возможном падении наледи с Басовской телевышки

Будьте осторожны.

С 7 по 12 февраля возможно падение наледи с металлоконструкций телевышки в Туле по ул. Скуратовской, д. 141. Радиус опасной зоны составляет 150 м. Об этом сообщает министерство массовых коммуникаций Тульской области.

Тульский телецентр просит жителей и гостей города по возможности выбирать пути обхода, соблюдать осторожность при передвижении рядом с телевышкой, не парковать транспорт в опасной зоне, пешком передвигаться по тротуару, защищенному от падения наледи металлической сеткой.

Что делать, если лед с телебашни повредил автомобиль, читайте в нашей специальной статье по ссылке.

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