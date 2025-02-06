Как многодетным семьям и участникам СВО помогают тульские застройщики

О государственной поддержке нуждающихся говорят много, а как в этом участвуют частные компании? Рассказываем о позитивном примере.

Семья Нехорошевых мечтала о собственном жилье долгие годы. Семь детей и их родители вынуждены были снимать квартиру, квадратных метров не хватало, а дети росли.

– О покупке недвижимости мы задумались еще в 2014 году. Тогда нас в семье было пятеро. Мы встали на очередь как многодетная малообеспеченная семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий. За десять лет семья увеличилась почти вдвое. В 2024 году мы получили долгожданную выплату и купили сразу две квартиры в ЖК «Притяжение», – рассказывает глава семьи Дмитрий.

– Мы уже получили ключи от наших квартир! Теперь будем жить в комфорте, да еще и в современном жилом комплексе. Дети в восторге и уже строят планы по обустройству своих комнат, – делится многодетная мама Татьяна.

Передача квартиры оказалось не единственным приятным событием для семьи. Вместе с вручением ключей, они получили в подарок большой телевизор! Так застройщик решил поддержать Нехорошевых, ведь покупка была совершена в Год семьи.

– Мы очень рады подарку! Будем собираться перед телевизором нашей большой и дружной семьей в новой квартире. Это и было нашей мечтой, – рассказывают Нехорошевы.

Оказалось, что такой случай в ЖК не единственный. Такой же телевизор получила семья бойца СВО. Для них подарок тоже стал неожиданностью.

– Мы жили в Щекино и хотели перебраться в Тулу, поэтому и купили квартиру. Наш папа находится в зоне боевых действий, и когда мы получали документы на квартиру, об это узнали представители застройщика и сказали, что хотят вручить подарок.

Обрадовались не только мы, но и глава нашей семьи. Когда мы сообщили ему об этом, он очень удивился. Сказал, что впервые видит такое внимательное отношение со стороны частных компаний. Спасибо за это! - говорят Наталья и Ксений Никишкины.

Почему застройщик проявил такую инициативу, мы узнали у представителя компании.

Екатерина Черникова, руководитель отдела продаж ГК «Стройальянс»:

– Мы хотим, чтобы наши дома становились не просто местом проживания. Чтобы вокруг них формировалось настоящими сообщество, где важны поддержка и участие, добрососедское отношение. Для этого вот здесь в скором времени мы откроем Соседский Клуб, пространство для новых жителей района с оборудованной детской игровой, местами для работы и для занятий спортом. Еще одним важным момент с создании атмосферы доброты и единства является помощь и поддержка многодетный семей и семей участников СВО. Год 2024 был в нашей стране Годом семьи, 2025-й стал Годом защитника Отечества. Наша компания считает важным поддерживать такие значимые инициативы и участвовать в них.