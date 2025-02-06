  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как многодетным семьям и участникам СВО помогают тульские застройщики - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Как многодетным семьям и участникам СВО помогают тульские застройщики

Как многодетным семьям и участникам СВО помогают тульские застройщики

О государственной поддержке нуждающихся говорят много, а как в этом участвуют частные компании? Рассказываем о позитивном примере.

Семья Нехорошевых мечтала о собственном жилье долгие годы. Семь детей и их родители вынуждены были снимать квартиру, квадратных метров не хватало, а дети росли. 

_ZYB8920.jpg

– О покупке недвижимости мы задумались еще в 2014 году. Тогда нас в семье было пятеро. Мы встали на очередь как многодетная малообеспеченная семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий. За десять лет семья увеличилась почти вдвое. В 2024 году мы получили долгожданную выплату и купили сразу две квартиры в ЖК «Притяжение», – рассказывает глава семьи Дмитрий

_ZYB9003.jpg

– Мы уже получили ключи от наших квартир! Теперь будем жить в комфорте, да еще и в современном жилом комплексе. Дети в восторге и уже строят планы по обустройству своих комнат, – делится многодетная мама Татьяна.

_ZYB8935.jpg

Передача квартиры оказалось не единственным приятным событием для семьи. Вместе с вручением ключей, они получили в подарок большой телевизор! Так застройщик решил поддержать Нехорошевых, ведь покупка была совершена в Год семьи. 

_ZYB8892.jpg

– Мы очень рады подарку! Будем собираться перед телевизором нашей большой и дружной семьей в новой квартире. Это и было нашей мечтой, – рассказывают Нехорошевы.

Оказалось, что такой случай в ЖК не единственный. Такой же телевизор  получила семья бойца СВО. Для них подарок тоже стал неожиданностью. 

_ZYB8789.jpg

– Мы жили в Щекино и хотели перебраться в Тулу, поэтому и купили квартиру. Наш папа находится в зоне боевых действий, и когда мы получали документы на квартиру, об это узнали представители застройщика и сказали, что хотят вручить подарок. 

Обрадовались не только мы, но и глава нашей семьи. Когда мы сообщили ему об этом, он очень удивился. Сказал, что впервые видит такое внимательное отношение со стороны частных компаний. Спасибо за это! - говорят Наталья и Ксений Никишкины.

_ZYB8859.jpg

Почему застройщик проявил такую инициативу, мы узнали у представителя компании.

_ZYB9011.jpg

Екатерина Черникова, руководитель отдела продаж ГК «Стройальянс»:

– Мы хотим, чтобы наши дома становились не просто местом проживания. Чтобы вокруг них формировалось настоящими сообщество, где важны поддержка и участие, добрососедское отношение. Для этого вот здесь в скором времени мы откроем Соседский Клуб, пространство для новых жителей района с оборудованной детской игровой, местами для работы и для занятий спортом. Еще одним важным момент с создании атмосферы доброты и единства является помощь и поддержка многодетный семей и семей участников СВО. Год 2024 был в нашей стране Годом семьи, 2025-й стал Годом защитника Отечества. Наша компания считает важным поддерживать такие значимые инициативы и участвовать в них.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 09:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
При пожаре в многоэтажке на Металлургов погиб мужчина
При пожаре в многоэтажке на Металлургов погиб мужчина
Центробанк рассказал о новой мошеннической схеме с банковскими картами
Центробанк рассказал о новой мошеннической схеме с банковскими картами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.