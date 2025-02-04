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Зеленые ручьи в Новомедвенском: прокуратура установила факт сброса сточных вод
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Зеленые ручьи в Новомедвенском: прокуратура установила факт сброса сточных вод

Специалисты отправили пробы воды на анализ.

Тульская природоохранная прокуратура проводит проверку по факту сообщений жителей о загрязнении воды в Рублево-Медвенском микрорайоне, Медвенке и на Новомедвенском шоссе.

В ходе осмотра водного объекта — реки Комарки — установлен факт сброса сточных вод.

«Специалистами произведен отбор проб природной воды из водного объекта с целью определения наличия и концентраций загрязняющих веществ», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

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Автор:
сегодня, в 12:52 0
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