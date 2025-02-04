Зеленые ручьи в Новомедвенском: прокуратура установила факт сброса сточных вод

Тульская природоохранная прокуратура проводит проверку по факту сообщений жителей о загрязнении воды в Рублево-Медвенском микрорайоне, Медвенке и на Новомедвенском шоссе.
В ходе осмотра водного объекта — реки Комарки — установлен факт сброса сточных вод.
«Специалистами произведен отбор проб природной воды из водного объекта с целью определения наличия и концентраций загрязняющих веществ», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.