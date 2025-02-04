В Новомосковске осудят мужчину за кражу сотовых у двух четвероклассников

Фото Артёма Жильцова.

В Новомосковске прокуратура утвердила обвинительное заключение против 34-летнего мужчины, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. Его обвиняют в грабеже с угрозой применения насилия.

Оказалось, что 23 октября 2024 года мужчина, будучи пьяным, подошел к трем четвероклассникам, которые гуляли возле дома № 6 на улице Генерала Белова. Угрожая детям, он отобрал у двоих из них мобильные телефоны общей стоимостью свыше 28 тысяч рублей, а затем скрылся в ближайших гаражах. Позже он сдал украденные телефоны в ломбард.

Уголовное дело передано в суд.