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В Новомосковске осудят мужчину за кражу сотовых у двух четвероклассников
Фото Артёма Жильцова.

В Новомосковске осудят мужчину за кражу сотовых у двух четвероклассников

Украденное он сдал в ломбард.

В Новомосковске прокуратура утвердила обвинительное заключение против 34-летнего мужчины, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. Его обвиняют в грабеже с угрозой применения насилия.

Оказалось, что 23 октября 2024 года мужчина, будучи пьяным, подошел к трем четвероклассникам, которые гуляли возле дома № 6 на улице Генерала Белова. Угрожая детям, он отобрал у двоих из них мобильные телефоны общей стоимостью свыше 28 тысяч рублей, а затем скрылся в ближайших гаражах. Позже он сдал украденные телефоны в ломбард.

Уголовное дело передано в суд. 

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Автор:
сегодня, в 12:31 0
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