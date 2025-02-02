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Вечером 2 февраля дорожная обстановка ухудшится: ГАИ предупредила туляков
Фото ГАИ по Тульской области

Вечером 2 февраля дорожная обстановка ухудшится: ГАИ предупредила туляков

Неблагоприятные метеоявления ожидаются с вечера воскресенья до вечера понедельника.

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории региона с 21.00 2 февраля и до 21.00 3 февраля ожидается выпадение снега, колебание температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям, на дорогах — гололедица, порывы ветра до 9 м/с. В связи с эти дорожно-транспортная обстановка осложнится.

ГАИ просит туляков быть осторожными при выполнении маневров, особенно на дорогах вне населенных пунктов, соблюдать скоростной режим. 

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области ориентированы на оказание незамедлительной помощи участникам дорожного движения.

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54
  • Для связи через мобильное приложение (Telegram): +7-999-374-36-13
  • Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-347-05-98
     

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