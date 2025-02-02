Снега с гулькин нос: синоптики обещают сухое февральское похолодание в Центральной России

Фото Артема Жильцова

В Центре погоды «Фобос» рассказали, вернется ли снег хотя бы в феврале.

Рекордная затяжная оттепель завершается. На следующей неделе зима в Центральной России начнет возвращать свои позиции. Но не совсем.

С понедельника до четверга центр России будет под влиянием циклона, из-за чего небо нахмурится, кое-где будет небольшой снежок. Но общее его количество не превысит 2-4 мм. По ночам будет подмораживать до 0…−5°, а в дневные часы столбики термометров будут колебаться около 0°. На дорогах будет скользко.

С пятницы и до конца недели термометры ночью покажут −5…−10°, в середине дня −1…−6°. Но несмотря на похолодание, это все равно ниже климатической нормы для февраля.

— После небольших осадков земля лишь символично побелеет — высота снежного покрова составит всего 1–2 см, — рассказали «Метеовести».