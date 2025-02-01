За нарушение расписания крупному пассажирскому перевозчику Тулы пригрозили штрафами

Фото Алексея Пирязева.

В редакцию издания обратился житель деревни Старое Басово с жалобой на частое отсутствие автобуса № 38.

«Утром 22 января в очередной раз нет автобуса! Люди вынуждены добираться до работы пешком! Срыв рейса 38 происходит регулярно!!!

Люди обращались в администрацию города, к руководству компании ООО „Ирбис“ — все тщетно. Этот „гнойник“ только разрастается», — рассказал он.

Также к обращению он приложил скрин карты города, на которой видно, что все автобусы маршрута № 38 в 8.30 утра находятся в районе Мясново:

«Так происходит каждое утро! Жители деревни Старое Басово постоянно страдают от маршрута 38 компании „Ирбис“, — добавил мужчина.

Редакция обратилась в администрацию города за разъяснениями. Была проведена проверка и спустя неделю Myslo получил ответ на запрос:

«Исполнение ООО „Ирбис“ транспортной работы на маршруте с 1 по 22 января составляет 75,92%. Согласно отчетным данным информационно-навигационной системы 23 января с 07:00 до 09:00 с остановочного пункта „пос. Басово — Прудный“ исполнены 4 рейса со временем отправления согласно расписанию, один рейс со временем отправления 07:45 не исполнен по эксплуатационной причине».

Отмечается, что перевозчику указано на необходимость привлечения дополнительных штатных единиц водительского состава. За неисполнение условий контракта с компанией проведена претензионная работа.

«При допущенных доказанных фактах в части нарушения движения транспортного средства при показателе регулярности по маршруту менее 96%, несоблюдении установленного расписания, невыполнении остановок на утвержденных остановочных пунктах к компании-перевозчику, работающей по регулируемому маршруту, применяются штрафные санкции в зависимости от условий контракта, исчисляющиеся за каждый факт нарушения», — добавили в администрации города.

Кстати, жалобы на перевозчика, обслуживающего маршрут №38 поступают не в первый раз. Аналогичная ситуация уже фиксировалась в конце 2023 года.