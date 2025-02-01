  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Детям
  4. Новогодний переполох – Детская афиша Тулы - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За нарушение расписания крупному пассажирскому перевозчику Тулы пригрозили штрафами
Фото Алексея Пирязева.

За нарушение расписания крупному пассажирскому перевозчику Тулы пригрозили штрафами

Поверка работы ООО «Ирбис» была проведена после обращения читателя Myslo.

В редакцию издания обратился житель деревни Старое Басово с жалобой на частое отсутствие автобуса № 38.

«Утром 22 января в очередной раз нет автобуса! Люди вынуждены добираться до работы пешком! Срыв рейса 38 происходит регулярно!!!
Люди обращались в администрацию города, к руководству компании ООО „Ирбис“ — все тщетно. Этот „гнойник“ только разрастается», — рассказал он.

Также к обращению он приложил скрин карты города, на которой видно, что все автобусы маршрута № 38 в 8.30 утра находятся в районе Мясново:

«Так происходит каждое утро! Жители деревни Старое Басово постоянно страдают от маршрута 38 компании „Ирбис“, — добавил мужчина.

Редакция обратилась в администрацию города за разъяснениями. Была проведена проверка и спустя неделю Myslo получил ответ на запрос:

«Исполнение ООО „Ирбис“ транспортной работы на маршруте с 1 по 22 января составляет 75,92%. Согласно отчетным данным информационно-навигационной системы 23 января с 07:00 до 09:00 с остановочного пункта „пос. Басово — Прудный“ исполнены 4 рейса со временем отправления согласно расписанию, один рейс со временем отправления 07:45 не исполнен по эксплуатационной причине». 

Отмечается, что перевозчику указано на необходимость привлечения дополнительных штатных единиц водительского состава. За неисполнение условий контракта с компанией проведена претензионная работа. 

«При допущенных доказанных фактах в части нарушения движения транспортного средства при показателе регулярности по маршруту менее 96%, несоблюдении установленного расписания, невыполнении остановок на утвержденных остановочных пунктах к компании-перевозчику, работающей по регулируемому маршруту, применяются штрафные санкции в зависимости от условий контракта, исчисляющиеся за каждый факт нарушения», — добавили в администрации города.

Кстати, жалобы на перевозчика, обслуживающего маршрут №38 поступают не в первый раз. Аналогичная ситуация уже фиксировалась в конце 2023 года.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 14:04 +1
Другие статьи по темам
Событие
расписаниеобщественный транспортперевозчик
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель автобуса «переплюнул всех»
В Туле водитель автобуса «переплюнул всех»
Глава СК России поручил возобновить расследование убийства тульских пожилых супругов 25 лет назад
Глава СК России поручил возобновить расследование убийства тульских пожилых супругов 25 лет назад
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.