Глава СК России поручил возобновить расследование убийства тульских пожилых супругов 25 лет назад

Личности тех, кто жестоко убил пенсионеров и сжег их дом, до сих пор не установлены.

К председателю СК России Александру Бастрыкину через Информационный центр обратился житель Тульской области. Он выражает несогласие с результатами установления обстоятельств убийства его родственников в деревне Яндовке. В июне 2000 года неизвестные проникли в дом пожилой супружеской пары, убили пенсионеров, похитили их имущество, после чего устроили поджог.

«До настоящего времени фигуранты не установлены и к ответственности не привлечены. По данному факту расследовалось уголовное дело, но оно приостановлено», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову возобновить производство по уголовному делу и представить доклад о результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

