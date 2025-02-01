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  4. Глава СК России поручил возобновить расследование убийства тульских пожилых супругов 25 лет назад - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Глава СК России поручил возобновить расследование убийства тульских пожилых супругов 25 лет назад

Глава СК России поручил возобновить расследование убийства тульских пожилых супругов 25 лет назад

Личности тех, кто жестоко убил пенсионеров и сжег их дом, до сих пор не установлены.

К председателю СК России Александру Бастрыкину через Информационный центр обратился житель Тульской области. Он выражает несогласие с результатами установления обстоятельств убийства его родственников в деревне Яндовке. В июне 2000 года неизвестные проникли в дом пожилой супружеской пары, убили пенсионеров, похитили их имущество, после чего устроили поджог.

«До настоящего времени фигуранты не установлены и к ответственности не привлечены. По данному факту расследовалось уголовное дело, но оно приостановлено», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову возобновить производство по уголовному делу и представить доклад о результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
 

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