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Туляки возмущены ужасной работой автобусов на маршруте № 38

Туляки возмущены ужасной работой автобусов на маршруте № 38

С жалобой в редакцию обратились жители Привокзального округа.

По словам туляков, последние пару месяцев расписание 38-го автобуса просто невозможно предсказать. Люди мерзнут на остановках в ожидании транспорта по 30-40 минут.

— Вроде бы имеется расписание, но его никто не соблюдает. На карте отследить автобус невозможно — он хаотично появляется и исчезает. Водители в ответ на вопросы о расписании либо пожимают плечами, либо советуют искать информацию на стендах, которые расположены на остановках, — рассказывают жители Привокзального округа.

К слову, большинство вышеупомянутых стендов в Привокзальном округе, утверждают обратившиеся к нам туляки, выглядят вот так:

стенд.jpg

Отметим, накануне мы писали про маршрутку № 55 — с 27 ноября по 3 декабря транспортная работа по этому маршруту была выполнена на 42,81%.

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