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«Очевидных признаков замедления инфляции пока нет» – советник председателя Банка России в Туле

«Очевидных признаков замедления инфляции пока нет» – советник председателя Банка России в Туле

В Туле прошла коммуникационная сессия по вопросам денежно-кредитной политики Банка России.

В мероприятии приняли участие представители органов власти, бизнес-сообщества, финансового сектора и науки. На встрече обсуждали, какие факторы влияют на решения регулятора по ключевой ставке, что происходит с инфляцией и какова сейчас ситуация в экономике. 

Советник Председателя Банка России Кирилл Тремасов пояснил, что ключевая ставка и коммуникация — основные инструменты денежно-кредитной политики, поэтому важно разъяснять действия регулятора. Он рассказал о решении сохранить ключевую ставку на уровне 21% на последнем заседании Совета директоров в декабре.

«Мы видим, что очевидных признаков замедления инфляции пока нет. Но это закономерно. Именно так и работает трансмиссионный механизм: сначала ключевая ставка влияет на денежно-кредитные условия, затем по различным каналам на совокупный спрос, а далее уже охлаждение совокупного спроса приводит к замедлению темпов роста цен. Этот процесс занимает, как правило, от 3 до 6 кварталов», — отметил Кирилл Тремасов.

Также на встрече обсуждались проблемы, с которыми сегодня сталкиваются тульские компании — санкционное давление, увеличение налоговой нагрузки, рост издержек на логистику. Кроме того, было отмечено снижение доступности для бизнеса кредитов.

Тремасов пояснил, что в условиях перегрева экономики в первую очередь нужно снижать инфляцию, а низкая ключевая ставка не решит проблему дорогих кредитов.

Он отметил, что инвестиционная активность со стороны бизнеса сохраняется, об этом говорят, в частности, данные опросов регулятора, в которых принимают участие более 15 тысяч предприятий.

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Тула

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