Стоимость полисов ОСАГО в Тульской области не изменится

Банк России актуализировал для ряда регионов значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса автогражданки. Они снижены для 21 территории, средняя стоимость по которым была на 17% выше среднероссийской. Для 18 территорий, где действующие показатели КТ не соответствуют возросшим убыткам, их значения повышены. В Тульской области коэффициент остался без изменения.

С 27 января границы тарифного коридора по ОСАГО расширяются в обе стороны на 11,57% для общественного транспорта и на 20% для мототранспорта и грузовиков с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже. Базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов останутся на прежнем уровне.

Изменения утверждены указанием Банка России. Необходимость новой меры вызвана высокой убыточностью этих категорий транспорта.

Так, небольшие грузовики чаще других становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом 400 тыс. рублей.

Что касается мототранспорта, то за последние годы размер ущерба от аварий по их вине вырос на 32%. Для них также меняется шкала возраста-стажа водителя и вводится новый коэффициент, зависящий от мощности двигателя. Они влияют на размер страховой премии, отметили в тульском отделении Банка России.

Дороже станут и полисы ОСАГО мультидрайв для физических лиц. Это договоры без ограничения числа допущенных к управлению автомобилем. На них приходится менее 2% от общего числа полисов ОСАГО граждан.

В Тульской области за январь–сентябрь 2024 года оформлено более 330 тысяч договоров страхования на сумму свыше 2 млрд рублей. Средняя стоимость полиса ОСАГО в регионе —6,4 тыс. рублей. В целом по стране она составила 7,6 тыс. рублей.