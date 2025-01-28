В Туле новый корпус Ваныкинской больницы достроят к 2031 году

Фото Дмитрия Дзюбина.

Строительство нового хирургического корпуса Ваныкинской больницы в Туле завершат позже запланированного срока, а его стоимость увеличится. Об этом говорится в проекте постановления регионального правительства.

Ранее сообщалось, что на возведение корпуса планировалось выделить около 20 миллиардов рублей. Впоследствии сумма выросла до 32,2 миллиарда рублей. Теперь же затраты составят 36,5 миллиарда рублей.

Изменились и сроки завершения строительства. Вместо первоначально намеченного декабря 2029 года, ввод объекта в эксплуатацию теперь ожидается к 2031 году.

Проект постановления уже подписан первым заместителем губернатора Тульской области Михаилом Пантелеевым. Ранее отмечалось, что новый корпус будет построен в районе Восточного обвода.

Ваныкинской больнице исполнилось 116 лет. Учреждение построили на деньги тульского купца Дмитрия Яковлевича Ваныкина. В советские годы больнице присвоили имя Н. А. Семашко, но с 2004 года она вновь носит имя своего основателя-мецената.