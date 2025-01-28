Драка двух разъярённых маршрутчиков в Туле попала на видео

Драка между водителями маршруток произошла на перекрестке улицы Советской и Красноармейского проспекта. Видео очевидца опубликовано в группе «Автохамы и ДТП|Тула».
Из-за чего произошла драка — не уточняется.
Причина конфликта не сообщается.
Драка между водителями маршруток произошла на перекрестке улицы Советской и Красноармейского проспекта. Видео очевидца опубликовано в группе «Автохамы и ДТП|Тула».
Из-за чего произошла драка — не уточняется.
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