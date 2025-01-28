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Драка двух разъярённых маршрутчиков в Туле попала на видео
Скрин из видео в телеграм-канале «Автохамы и ДТП».

Драка двух разъярённых маршрутчиков в Туле попала на видео

Причина конфликта не сообщается.

Драка между водителями маршруток произошла на перекрестке улицы Советской и Красноармейского проспекта. Видео очевидца опубликовано в группе «Автохамы и ДТП|Тула».

Из-за чего произошла драка — не уточняется. 

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Автор:
сегодня, в 10:43 +2
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