Скрин из видео в телеграм-канале «Автохамы и ДТП».

Драка двух разъярённых маршрутчиков в Туле попала на видео

Причина конфликта не сообщается.

Драка между водителями маршруток произошла на перекрестке улицы Советской и Красноармейского проспекта. Видео очевидца опубликовано в группе «Автохамы и ДТП|Тула». Из-за чего произошла драка — не уточняется.

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