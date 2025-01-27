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За выходные на дорогах Тульской области поймали 19 нетрезвых водителей
Фото: ru.freepik.com.

За выходные на дорогах Тульской области поймали 19 нетрезвых водителей

В Госавтоинспекции призывают жителей региона не оставаться равнодушными к нарушителям ПДД.

С 24 по 26 января на дорогах Тульской области сотрудники Госавтоинспекции поймали 19 пьяных водителей. Шесть из них отказались проходить медосвидетельствование. Пять водителей поймали без водительских прав. 

Госавтоинспекция региона напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, в ведомстве призвали не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД. О фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения можно сообщить по телефонам (круглосуточно):

  • Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.
  • Дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
  • Горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38.

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Автор:
сегодня, в 16:10 +1
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