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За год в Тульской области нашли 11 «бесхозных» детей мигрантов
Фото Дмитрия Дзюбина.

За год в Тульской области нашли 11 «бесхозных» детей мигрантов

В основном это подростки 16-17 лет.

В 2024 году уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова участвовала в рассмотрении 11 дел о подростках из Узбекистана и Таджикистана, которых поместили в центры временного содержания.

Полиция задерживала их без документов в местах скопления мигрантов. Детей привлекли к ответственности по законам России. Их отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей для дальнейшей депортации на родину, возвращения родителям или иным законным представителям.

Зыкина рассмотрела и более сложные ситуации. Так, один из мальчиков — гражданин Азербайджана — оказался в социально-реабилитационном центре в июне 2024 года. Выяснилось, что мать живет в Тамбовской области, но не хотела заботиться о сыне, а у отца не было возможности приехать за ребенком из-за утерянных документов.

Чтобы решить проблему возвращения мальчика на родину, пришлось обращаться за помощью к компетентным органам и УМВД, так как мать ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности.

 

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сегодня, в 16:32 0
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