За год в Тульской области нашли 11 «бесхозных» детей мигрантов

В 2024 году уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова участвовала в рассмотрении 11 дел о подростках из Узбекистана и Таджикистана, которых поместили в центры временного содержания.
Полиция задерживала их без документов в местах скопления мигрантов. Детей привлекли к ответственности по законам России. Их отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей для дальнейшей депортации на родину, возвращения родителям или иным законным представителям.
Зыкина рассмотрела и более сложные ситуации. Так, один из мальчиков — гражданин Азербайджана — оказался в социально-реабилитационном центре в июне 2024 года. Выяснилось, что мать живет в Тамбовской области, но не хотела заботиться о сыне, а у отца не было возможности приехать за ребенком из-за утерянных документов.
Чтобы решить проблему возвращения мальчика на родину, пришлось обращаться за помощью к компетентным органам и УМВД, так как мать ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности.