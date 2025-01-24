За год в Тульской области нашли 11 «бесхозных» детей мигрантов

Фото Дмитрия Дзюбина.

В 2024 году уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова участвовала в рассмотрении 11 дел о подростках из Узбекистана и Таджикистана, которых поместили в центры временного содержания.

Полиция задерживала их без документов в местах скопления мигрантов. Детей привлекли к ответственности по законам России. Их отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей для дальнейшей депортации на родину, возвращения родителям или иным законным представителям.