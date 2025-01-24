Тулячка Нина Ивановна Горохова отметила 102-й день рождения

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В пятницу, 24 января, сити-менеджер направил свои поздравления ветерану Великой Отечественной войны Нине Ивановне Гороховой. Ей исполнилось 102 года

В 1942 году Нина Горохова добровольцем ушла на фронт. Была шофером, связистом, доставляла донесения. Принимала участие в боях под Сталинградом, в Молдавии, Югославии, Венгрии, Австрии. Была ранена.

Нина Ивановна награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За освобождение Белграда», «За взятие Вены», а также орденом Отечественной войны II степени.

После войны Нина Горохова посвятила свою жизнь детям – много лет проработала воспитателем и учителем.

Редакция Myslo желает Нине Ивановне крепкого здоровья, энергии и всего самого доброго!