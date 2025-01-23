В Тульской области планируют ограничить продажу энергетиков

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На заседании комитета по социальной политике обсуждался законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, на территории Тульской области. Проект закона на рассмотрение в облдуму внес губернатор Дмитрий Миляев.

Заместитель министра промышленности и торговли Тульской области Дмитрий Пронин объяснил, что этот закон разрабатывается в связи с федеральным законом, принятым 8 августа 2024 года, который запрещает продажу таких напитков несовершеннолетним. Согласно этому закону, регионы имеют право вводить дополнительные ограничения на продажу энергетиков в образовательных учреждениях, медицинских организациях, культурных и спортивных объектах. В Тульской области предлагается ввести такой запрет с 1 марта 2025 года.

Комитет по социальной политике решил рекомендовать областной Думе принять законопроект в первом чтении.