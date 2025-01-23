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Автобусы без тормозов и уставшие водители: у крупного пассажирского перевозчика Тулы выявлена масса нарушений

Автобусы без тормозов и уставшие водители: у крупного пассажирского перевозчика Тулы выявлена масса нарушений

За нарушения перевозчик оштрафован.

Прокуратура Привокзального района Тулы в связи с многочисленными публикациями в СМИ, обращениями граждан о нарушениях перевозчиком ООО «Ирбис» требований обеспечения безопасности при перевозке пассажиров, а также трудового законодательства по поручению областного ведомства провела проверку.

Прокуроры выявили, что на линию выпускались автобусы с техническими неисправностями:

  • неработающие кнопки экстренного открытия задней двери,
  • горящие на приборной панели индикаторы ошибок двигателя,
  • неисправности тормозной системы,
  • трещины на лобовом стекле.

В ходе проверки указанные транспортные средства сняты с маршрутов.

Также вскрылись и нарушения требований охраны труда. В частности:

  • водители ООО «Ирбис» не были обеспечены средствами индивидуальной защиты,
  • в организации не проведена специальная оценка условий труда для всех работников,
  • выявлены факты допущения сотрудников к работе, не прошедших обучение по охране труда,
  • ненадлежащее оформление трудовых отношений и локальных нормативных документов, устанавливающих систему управления охраной труда.

Продолжительность рабочей смены водителей составляла более 12 часов, а ежедневного отдыха — менее 9 часов.

Выявленные нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью для всех участников дорожного движения.

Прокуроры и ранее посещали с проверкой этого перевозчика. Весной 2024 года надзорные органы указывали ему, что на маршрутах работают автобусы с горящими на приборной панели индикаторами ошибки двигателя и неисправностей тормозной системы. У отдельных транспортных средств не работал стояночный тормоз, резина на колесах эксплуатировалась с недопустимым износом протектора. 

Сейчас с целью предупреждения наступления негативных последствий прокурор района внес руководителю организации представление, во исполнение требований которого указанные нарушения устранены, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также по постановлениям прокурора должностные лица привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1, 2, 3, 4 ст. 5.27 (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), ч. 3, 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом).

Общая сумма штрафов составила 58 тыс. рублей. 

К слову сказать, за 2023 год выручка ООО «Ирбис» составила 618 млн рублей, что на 24% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль по итогам 2023 года. Чистая прибыль понизилась на 42% — до 20,5 млн рублей. 

В компании в 2023 году числилось 212 человек сотрудников. водители обслуживали 24 маршрута общественного транспорта: № 2, 3, 7, 8, 6, 16, 21-а, 27-а, 36-а, 38, 39-а, 44, 72, 52-в, 5-л, 71, 102, 156, 157, 162, 166, 169, 181, 182.

Ранее Myslo неоднократно публиковал жалобы туляков на несоблюдение водителями расписания, а также на хамское общение с пассажирами. В управлении по транспорту и дорожному хозяйству сообщалось о нехватке водительского состава у перевозчика в целом или в связи с «сезонными заболеваниями»

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