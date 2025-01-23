  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Туляки пожаловались на химпредприятие, загрязняющее воздух и воду - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляки пожаловались на химпредприятие, загрязняющее воздух и воду
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Туляки пожаловались на химпредприятие, загрязняющее воздух и воду

Прокуратура проводит проверку.

Тульская природоохранная прокуратура, получив жалобы от граждан на загрязнение воздуха и проблемы с водоотведением, начала проверку деятельности компании ООО «Комета».

Специалисты министерства природных ресурсов и экологи обследовали территорию этой компании, которая производит химические вещества, и прилегающую зону реки Волоть.

Сейчас прокуратура запросила документы, подтверждающие законность объектов водоотведения и соответствие их нормам охраны природы. Если будут найдены нарушения, прокуратура примет необходимые меры.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 11:45 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
прокуратуразагрязнение воздуха
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Автобусы без тормозов и уставшие водители: у крупного пассажирского перевозчика Тулы выявлена масса нарушений
Автобусы без тормозов и уставшие водители: у крупного пассажирского перевозчика Тулы выявлена масса нарушений
Тулячка с сообщницей из Татарстана обворовывала бабушек в супермаркетах Нижнего Новгорода
Тулячка с сообщницей из Татарстана обворовывала бабушек в супермаркетах Нижнего Новгорода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.