Туляки пожаловались на химпредприятие, загрязняющее воздух и воду

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Тульская природоохранная прокуратура, получив жалобы от граждан на загрязнение воздуха и проблемы с водоотведением, начала проверку деятельности компании ООО «Комета».

Специалисты министерства природных ресурсов и экологи обследовали территорию этой компании, которая производит химические вещества, и прилегающую зону реки Волоть.

Сейчас прокуратура запросила документы, подтверждающие законность объектов водоотведения и соответствие их нормам охраны природы. Если будут найдены нарушения, прокуратура примет необходимые меры.