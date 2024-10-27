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«Это беспредел!»: Туляки пожаловались на работу автобуса № 27А
Фото Алексея Пирязева

«Это беспредел!»: Туляки пожаловались на работу автобуса № 27А

К сожалению, кроме как погрозить пальцем перевозчику, чиновники ничего сделать не смогли.

— Хотел бы пожаловаться на работу общественного транспорта под номером 27А «Посёлок Плеханово — посёлок Северный». Особенно последний рейс — нормально не ездит, расписание не соблюдает в вечернее время, особенно в 22.00 с Плеханово в рабочие дни, и в выходные дни на 22.09 с Плеханово до Северного. Почему такой беспредел? Такси каждый день вызывать очень дорого, пешком идти из города?! Прошу администрацию принять меры!» — написал Александр Л.

Администрация Тулы в своем официальном паблике в ВКонтакте ответили следующее:

— Автобусный маршрут № 27А «пос. Северный — пос. Плеханово » обслуживает компания-перевозчик ООО «ИРБИС» по заключенному муниципальному контракту. Руководству компании-перевозчика указано на необходимость неукоснительного соблюдения установленного расписания движения.

Для недопущения нарушений действующего законодательства в сфере организации пассажирских перевозок с водительским составом проведены дополнительные инструктажи по темам: «Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом», «Повышение уровня культуры обслуживания при предоставлении транспортных услуг».

Выпуск на маршруты обеспечивается, однако в процессе работы наблюдается нарушение интервалов движения и нарушения графика работы маршрутов, обусловленные сходами с линии по технической неисправности, возникшей в момент эксплуатации, а также не укомплектованностью штата сотрудников из числа водительского состава.

К сожалению, по объективным причинам обеспечить строгое соблюдение запланированного графика движения на маршрутах не всегда представляется возможным.
Всем перевозчикам указано принимать меры по стабилизации работы маршрутов, при необходимости и наличии возможности осуществлять переключение подвижного состава других маршрутов.

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