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Неисправные двигатели и тормоза: тульская прокуратура проверила транспорт на автовокзале
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Неисправные двигатели и тормоза: тульская прокуратура проверила транспорт на автовокзале

Нарушения создавали реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Надзорные органы проверили организации, осуществляющие междугородние пассажирские перевозки, которые отправляются с автовокзала Тулы.

Установлено, что перевозчики ООО «Ирбис», ООО «Перевозчик», 
ООО «Ефремовское ПАТП», ООО «Автоколонна № 1288», вопреки требованиям законодательства, выпускают на линию транспортные средства с техническими неисправностями. Нарушения нашли как в виде горящих на приборной панели индикаторов ошибки двигателя, так и неисправностей тормозной системы. У отдельных транспортных средств не работал стояночный тормоз, резина на колесах эксплуатировалась с недопустимым износом протектора. На автобус, следующий по маршруту № 216 Тула — Арсеньево, не было договора об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение ущерба пассажирам.

— Указанные нарушения создавали реальную угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан. С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой района решается вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры. 

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