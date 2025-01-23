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В Тульской области начали принимать заявления на компенсацию за наем жилья
Фото: ru.freepik.com.

В Тульской области начали принимать заявления на компенсацию за наем жилья

Для подачи документов нужен паспорт, свидетельство о рождении и договор найма.

Воспользоваться новой мерой соцподдержки смогут семьи или одинокие родители с детьми, которые родились в этом году, зарегистрированные в Тульской области и не имеющие собственного жилья в населенном пункте по месту найма.

При рождении первого ребенка семье будет ежемесячно компенсироваться 50% расходов на наем жилого помещения (но не более 15 тысяч рублей), при рождении второго ребенка  75% расходов (но не более 30 тысяч рублей).

Заявление на получение новой меры можно подать через портал Госуслуг Тульской области, в отделениях МФЦ или в отделах социальной защиты населения по месту жительства.

Для подачи заявления потребуются:

  • паспорт родителя,
  • свидетельство о рождении ребенка (или детей),
  • договор найма жилого помещения,
  • согласие на обработку персональных данных всех членов семьи и собственника жилого помещения.

Дополнительно по поручению губернатора Дмитрия Миляева прорабатывается введение единовременных выплат в размере одного миллиона рублей женщинам при рождении второго ребенка до достижения ими возраста 25 лет и еще один миллион — при рождении третьего ребенка в возрасте до 28 лет.

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Автор:
сегодня, в 12:42 +1
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