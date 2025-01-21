Отлов собак в Тульской области: что изменится?

В 2024 году в Тульской области был принят ряд нормативно-правовых актов, которые регулируют сферу отлова и содержания бесхозных животных. Они вступили в силу с начала этого года. О новых правилах рассказал заместитель председателя правительства Тульской области — министр сельского хозяйства Алексей Степин.

Новые правила отлова и содержания животных:

с 30 до 60 дней увеличен срок содержания приюте;

разрешен отлов щенков. Их будут содержать в приюте 120 дней — до достижения ими половозрелого возраста. Затем стерилизуют, маркируют, вакцинируют и вернут в прежнюю среду обитания.

обращение жителей теперь не является единственным основанием для выезда бригады для отлова бездомных животных. Эта работа будет вестись и по решению сотрудников местных администраций.

Для жителей порядок обращений остался прежним. Заявку на отлов можно направить как в администрацию муниципального образования по телефону и письменно, так и на горячую линию комитета ветеринарии Тульской области — 31-11-13.

Помимо «Континет+» в этом году отловом собак в Тульской области будут заниматься еще две организации. Они обе не местные, один приют находится в Калуге, а другой — в Курске.

— В этом году увеличилось количество подрядных организаций, осуществляющих отлов и содержание бездомных животных. Это позволит единовременно отловить и разместить в приютах большее количество животных, — отметил Алексей Степин. — Новые меры основаны на гуманных принципах и позволят значительно снизить популяцию бездомных животных, сдержать рост их численности и защитить людей от нападения бродячих собак.

На данный момент аукционы на право вести отлов безнадзорных животных продолжаются. Конкурс продлится до конца января. После этого станет известно, какая организация будет выполнять эту работу в том или ином районе Тульской области.