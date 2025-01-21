«Некоторые волонтеры парализуют работу приюта для собак» – министр сельского хозяйства Тульской области

Проблема с допуском волонтеров в приют «Континент+» возникла в декабре прошлого года. Тогда в соцсетях зоозащитники массово жаловались, что их перестали пускать к животным, а график приема поменяли с выходных дней на рабочие. Они же сообщали о плохих условиях содержания животных, отсутствии выгула их и требовали провести проверку.

Сегодня руководитель комитета по ветеринарии Тульской области Светлана Селезнева сообщила, что график посещения животных волонтерами восстановлен:

– Количество приемных дней руководство приюта определяет самостоятельно. В декабре «Континент+» вел строительные работы на своей территории, оборудовал теплое помещение, поэтому сотрудники были заняты на этих работах. Сейчас субботы для посещения возвращены. Что касается проверок, то мы не можем просто так приехать, у нас действует мораторий, все контрольные мероприятия мы согласовываем с прокуратурой Тульской области.

- Вопрос об открытости приютов двусторонний. С одной стороны есть волонтеры, которые себя ведут корректно и адекватно. Но есть и другие, которые парализуют работу приюта, – добавил министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин.

Он так же подтвердил, что на данный момент выгул животных в «Континенте+» и прием волонтеров ведется. Контролировать ситуацию в приюте можно с помощью камер видеонаблюдения, которые установлены на территории организации. Только, где ведется трансляция, он не уточнил.