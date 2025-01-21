В Тульской области начнут вовлекать ветеранов СВО в адаптивный спорт

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Сегодня, 21 января, в Москве губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в заседании межведомственной комиссии по развитию физической культуры и спорта для ветеранов СВО.

Глава региона предложил развивать систему вовлечения ветеранов СВО к занятиям по адаптивной физкультуре и спорту, которая была разработана паралимпийским комитетом России. Ее планируется тиражировать в его региональные отделения и спортивные федерации.

Система будет включать встречи спортсменов-паралимпийцев с ветеранами СВО. Они смогут попробовать свои силы в некоторых паралимпийских дисциплинах. Кроме того, ветеранов будут информировать в консультационных пунктах для начала занятий адаптивной физической культурой и спортом.

Также среди предложений – развивать многоэтапные соревнования инвалидов по аналогии с «Кубком защитников Отечества», разработать и утвердить методические рекомендации по включению ветеранов СВО в систему спортивной подготовки по адаптивному спорту, в том числе массовому. Ветераны СВО смогут получать спортивные разряды и звания.