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Глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин покинул свой пост

Глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин покинул свой пост

Он проработал на этой должности 15 лет, став одним из «долгожителей» среди своих коллег.

В своём телеграм-канале Геннадий Сорокин сообщил, что 20 января был последний рабочий день в должности главы администрации Суворовского района. На этом посту Геннадий Викторович трудился с 2009 года.

«За 15 лет мы решили огромное количество сложных и интересных задач, и всё на благо жителей района. Мы радовались успехам, реализованным проектам, вместе расстраивались, если что-то не получалось, но никогда не сдавались и работали дальше! Благодарю всех и каждого из вас за высокое трудолюбие и стремление к общей цели. Спасибо всем!», – написал чиновник.

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