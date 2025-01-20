Глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин покинул свой пост

Он проработал на этой должности 15 лет, став одним из «долгожителей» среди своих коллег.

В своём телеграм-канале Геннадий Сорокин сообщил, что 20 января был последний рабочий день в должности главы администрации Суворовского района. На этом посту Геннадий Викторович трудился с 2009 года.

«За 15 лет мы решили огромное количество сложных и интересных задач, и всё на благо жителей района. Мы радовались успехам, реализованным проектам, вместе расстраивались, если что-то не получалось, но никогда не сдавались и работали дальше! Благодарю всех и каждого из вас за высокое трудолюбие и стремление к общей цели. Спасибо всем!», – написал чиновник.