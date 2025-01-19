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ГАИ предупредила туляков об ухудшении дорожной обстановки 19 января
Иллюстрация ГАИ Тульской области.

ГАИ предупредила туляков об ухудшении дорожной обстановки 19 января

По прогнозу, неблагоприятные метеоявления сохранятся до 21.00.

По данным Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории региона до 21.00 19 января ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега, колебание температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям, на дорогах — гололедица. Порывы ветра могут достигнуть 12 м/с.

ГАИ предупредила о возможности осложнения дорожно-транспортной обстановки и просит быть внимательнее на дорогах.

Обратиться за помощью можно в дежурную часть Отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции по городу Туле: 32-95-40 или 32-95-42, ОБ ДПС по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54. Для связи через telegram +7-999-374-36-13. Телефон telegram «Сообщи о гололеде» +7-999-347-05-98.

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