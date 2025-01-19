ГАИ предупредила туляков об ухудшении дорожной обстановки 19 января

Иллюстрация ГАИ Тульской области.

По данным Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на территории региона до 21.00 19 января ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега, колебание температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям, на дорогах — гололедица. Порывы ветра могут достигнуть 12 м/с.

ГАИ предупредила о возможности осложнения дорожно-транспортной обстановки и просит быть внимательнее на дорогах.

Обратиться за помощью можно в дежурную часть Отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции по городу Туле: 32-95-40 или 32-95-42, ОБ ДПС по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54. Для связи через telegram +7-999-374-36-13. Телефон telegram «Сообщи о гололеде» +7-999-347-05-98.