Бастрыкин поручил возбудить дело о факту нападения собак на 7-летнюю девочку в Богородицке

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего в результате нападения бездомных собак в Тульской области.

- В медиапространстве сообщается, что стая агрессивных собак напала на 7-летнюю девочку в Богородицке Тульской области. Ребенку причинены телесные повреждения. Отмечается, что данный случай не единичен, однако должных мер реагирования со стороны специальных служб не принимается. По данному факту следственными органами СК России проводится процессуальная проверка, - сообщили в СК.

Бастрыкин дал поручение руководителю тульского следкома Усову возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.