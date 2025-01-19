  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Бастрыкин поручил возбудить дело о факту нападения собак на 7-летнюю девочку в Богородицке - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Бастрыкин поручил возбудить дело о факту нападения собак на 7-летнюю девочку в Богородицке

Бастрыкин поручил возбудить дело о факту нападения собак на 7-летнюю девочку в Богородицке

Напомним, накануне стая агрессивных собак напала на ребенка. Девочка получила травмы.

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего в результате нападения бездомных собак в Тульской области. 

- В медиапространстве сообщается, что стая агрессивных собак напала на 7-летнюю девочку в Богородицке Тульской области. Ребенку причинены телесные повреждения. Отмечается, что данный случай не единичен, однако должных мер реагирования со стороны специальных служб не принимается. По данному факту следственными органами СК России проводится процессуальная проверка, - сообщили в СК.

Бастрыкин дал поручение руководителю тульского следкома Усову возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

Ранее Myslo сообщал, что бездомная собака напала на 7-летнюю девочку возле магазина на улице Комсомольской в Богородицке. Случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения. Богородицкая межрайонная прокуратура на основании видеозаписи, размещенной в социальной сети, организовала проверку.

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:58 +1
Другие статьи по темам
Событие
нападение собак
Место
Богородицк

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области бригада скорой помощи вытащила пенсионера с того света
В Тульской области бригада скорой помощи вытащила пенсионера с того света
В Новомосковске жители обнаружили свалку мертвой рыбы
В Новомосковске жители обнаружили свалку мертвой рыбы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.