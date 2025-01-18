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Тульские гимнасты завоевали пять медалей на Кубке России по воздушной акробатике

Тульские гимнасты завоевали пять медалей на Кубке России по воздушной акробатике

В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из 21 региона страны.

В Сочи состоялся Кубок России по воздушной акробатике. 

Представители Тульской области показали следующие результаты:

1 место — Елатонцева Ксения, 2 юношеский разряд.
1 место — Кушнаренко Алиса, дебют-гамак.
1 место — Касинская Екатерина, любительская 30+, приз зрительских симпатий.

3 место — Жукова Ксения, 1 юношеский разряд.
3 место — Николаева Ангелина, КМС.

Разряды подтвердили:

1 юношеский — Жукова Ксения, Перепелятник Алиса, Кушнаренко Анна.

КМС — Николаева Ангелина.

Подготовила воздушных гимнасток Касинская Екатерина.

В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из 21 региона страны.

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