Тульские гимнасты завоевали пять медалей на Кубке России по воздушной акробатике

В Сочи состоялся Кубок России по воздушной акробатике.
Представители Тульской области показали следующие результаты:
1 место — Елатонцева Ксения, 2 юношеский разряд.
1 место — Кушнаренко Алиса, дебют-гамак.
1 место — Касинская Екатерина, любительская 30+, приз зрительских симпатий.
3 место — Жукова Ксения, 1 юношеский разряд.
3 место — Николаева Ангелина, КМС.
Разряды подтвердили:
1 юношеский — Жукова Ксения, Перепелятник Алиса, Кушнаренко Анна.
КМС — Николаева Ангелина.
Подготовила воздушных гимнасток Касинская Екатерина.
В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов из 21 региона страны.