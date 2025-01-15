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Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи со смертью директора АО «Газпром газораспределение Тула» Сергея Пахомова

Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи со смертью директора АО «Газпром газораспределение Тула» Сергея Пахомова

Прощание с Сергеем Пахомовым состоится 16 января.

Вечером 14 января скончался генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тула» Сергей Пахомов. Соболезнования в связи со смертью Сергея Пахомова выразил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

— Ушел из жизни добросердечный, открытый человек, настоящий профессионал, талантливый организатор. Сергей Николаевич трудился с полной отдачей сил, с чувством высокой личной ответственности за порученное дело. Он внес большой вклад в газификацию региона и реализацию важных социальных и инфраструктурных проектов. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича Пахомова.

Церемония прощания с Сергеем Пахомовым состоится 16 января в 11.00 в Успенском кафедральном соборе по адресу: г. Тула, ул. Менделеевская, 13.

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