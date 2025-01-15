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Криминального авторитета из Тулы расстреляли в казино: подозреваемого в убийстве задержали спустя 30 лет

Криминального авторитета из Тулы расстреляли в казино: подозреваемого в убийстве задержали спустя 30 лет

Задержанный — неоднократно судимый уроженец Белоруссии.

В Туле 55-летний Сергей С. обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном способом, опасным для жизни многих людей (п. «д» ст. 102 УК РСФСР).

По версии следствия, 23 мая 1994 года в казино «Старый дворик» обвиняемый поссорился с одним из посетителей и расстрелял его из автомата. От полученных ранений потерпевший скончался. Кроме этого, несколько ран получила сотрудница казино. После стрельбы подозреваемый сбежал. 

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По информации Myslo, убитым оказался 29-летний криминальный авторитет Сергей Пучков по кличке «Пучок». Уголовное дело по факту убийства было возбуждено в 1994 году, однако дело приостановили — из-за невозможности установить личность стрелка. 

— В декабре 2024 года следователями-криминалистами следственного управления совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области были повторно проведены следственные действия и оперативные мероприятия, позволившие более детально восстановить обстоятельства убийства и установить личность стрелявшего. Им оказался уроженец Белоруссии, ранее судимый за незаконное хранение оружия, грабеж и хулиганство, — сообщили Myslo в пресс-службе регионального СК. 

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В настоящее время Сергей С. задержан, ему предъявлено обвинение. Следователем продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу.

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