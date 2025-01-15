Под Тулой сотрудники ГИБДД помогли водителю фуры выбраться из снежной ловушки

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

6 января инспекторы ДПС Руслан Талышев и Руслан Евлоев помогли водителю застрявшего грузовика выбраться из снежной ловушки на подъёме возле деревни Ивановки. Водитель потерял ориентир из-за неисправного навигатора и застрял на узком заснеженном участке дороги.

Полицейские нашли тракториста, который помог расчистить дорогу и обработать скользкий участок песком. Операция заняла более трёх часов, но благодаря усилиям инспекторов грузовик смог продолжить путь.

Водитель позже поблагодарил полицейских через «телефон доверия» УМВД России по Тульской области.