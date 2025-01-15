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Под Тулой сотрудники ГИБДД помогли водителю фуры выбраться из снежной ловушки
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Под Тулой сотрудники ГИБДД помогли водителю фуры выбраться из снежной ловушки

Мужчина застрял на дороге из-за неисправного навигатора.

6 января инспекторы ДПС Руслан Талышев и Руслан Евлоев помогли водителю застрявшего грузовика выбраться из снежной ловушки на подъёме возле деревни Ивановки. Водитель потерял ориентир из-за неисправного навигатора и застрял на узком заснеженном участке дороги.

Полицейские нашли тракториста, который помог расчистить дорогу и обработать скользкий участок песком. Операция заняла более трёх часов, но благодаря усилиям инспекторов грузовик смог продолжить путь.

Водитель позже поблагодарил полицейских через «телефон доверия» УМВД России по Тульской области.

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Автор:
сегодня, в 12:51 +1
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