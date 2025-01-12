Более 350 туляков включены в регистр доноров костного мозга

Фото: минздрав Тульской области

Заместитель главного врача областной станции переливания крови Мария Феофилова рассказала, что вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга может любой человек в возрасте от 18 до 45 лет, весом от 50 кг и не имеющий медицинских отводов.

Забор стволовых клеток не предполагает хирургического вмешательства. За несколько дней до процедуры донор принимает препарат, стимулирующий выход клеток в кровь. Затем в течение 4-6 часов кровь пропускается через аппарат, отделяющий стволовые клетки и возвращающий кровь донору. Процедура абсолютно безболезненна и сравнима со сдачей тромбоцитов.

Перед процедурой донор проходит полное обследование, находится под постоянным наблюдением медиков и восстанавливается в течение 1-2 недель. Чтобы вступить в регистр доноров костного мозга, нужно посетить станцию переливания крови, заполнить документы и сдать 4 мл крови.