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Туляков приглашают на фейковый каток

Туляков приглашают на фейковый каток

На самом деле так накручивают подписчиков в телеграм-каналы. Это также может оказаться мошенничеством.

«С 15 ноября откроется новый каток. Теплый вестибюль с камерами хранения, прокат, помощники фигуристов и бдительные инструкторы на льду
Для школьников и пенсионеров билеты бесплатные». Такие объявления с пометкой «реклама» появились в тульских группах «ВКонтакте»

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В посте есть ссылка, перейдя по которой можно якобы посмотреть расписание работы катка и другие подробности. Однако она ведет на закрытые telegram-каналы, боты начинают перекидывать пользователя от одного канала в другой, одобряя заявки на вступление. И информации о «новом катке в Туле» там нет. 

Такую же рекламу крутят для жителей других городов России. Например, нам тут же попалась «новость об открытии катка» в Воронежских Лисках:

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Эксперты говорят, что в итоге, переходя по ссылкам из таких сообщений, вы можете потерять доступ к своему аккаунту и раскрыть личные данные злоумышленникам.

Полгода назад туляков таким же точно способом зазывали на фейковый фестиваль шашлыка.

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