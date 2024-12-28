Редакция Myslo поздравляет читателей с Новым 2025 годом!

Татьяна Алексеева, гендиректор ООО «Слобода»:

— Друзья! Я начну свое поздравление с благодарности — вам за то, что вы с нами. Что читаете нас, пишите нам, критикуете и радуетесь, подсказываете темы и идеи. За то, что неравнодушны, активны и отзывчивы. 2024 год стал для нас юбилейным — 30 лет «Слободе», 15 лет Myslo и журналу «Модный город». Мы сделали это для вас и вместе с вами.

Новый 2025 год — год Змеи. Вот вам мои звонкие пожелания:

— заботы. Дарите ее своим родным и близким, получайте ее от них;

— здоровья сибирского, зубов крепких и зрения зоркого;

— завидных женихов (и невест). Ну и последующего счастливого замужества;

— задора и зажигательного настроения, заряда положительной энергии на весь год;

— замечательных событий, запоминающихся эмоций и впечатлений!

Сергей Коваленко, создатель Myslo:

— Ребята, с праздничком! Пока свобода так и остается призраком на этом континенте скорби. В мире пропагандных фикций и рекламных вывертов, двуликих Янусов и лжепророков. Уверен, мы с вами за последние 3-5-10(!) лет настолько преисполнились, закалились, что плевать уже на все. Нет такой проблемы, нет таких напастей и вселенских потопов, которые мы с вами не сдюжим. Главное - держаться за своих. Очень хочется процитировать Ольгу Бузову: «Никогда ничего не бойтесь. Живите здесь и сейчас. Кайфуйте!»

Прошу прочувствовать.

Юлия Королева, шеф-редактор Myslo:

— Требования к новому году уже настолько снизились, что желать чего-то заоблачного и нереального просто уже моветон. «Пусть будет хотя бы как щас», «Пусть мы поменьше офигеваем от того, что происходит», «Ладно, пусть мы в ***, но хотя бы обустроились уже». Вот какие-то такие пожелания сейчас в голове крутятся.

И тем не менее! Желаю всем вам, дорогие коллеги и портальцы, МИРА! Пусть он наступит. А со всем остальным мы разберемся непременно и незамедлительно. С Новым годом!

Лариса Тимофеева, шеф-редактор газеты «Слобода»

— Дорогие портальцы! С Новым годом! Самое главное пожелание — чтобы ваши любимые и родные были рядом. Пусть Змейка охраняет вас весь год, делится своей мудростью, спокойствием и успехом. Ловите дзен! Танцуйте, путешествуйте, любите, вдохновляйтесь и будьте счастливы!

Артём Жильцов, журналист Myslo:





— Как известно, самая главная хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже. Поэтому, по заветам классиков, храните в себе ребёнка, друзья. Увлекайтесь чем-то новым, пробуйте себя в чем-то неизведанном, не бойтесь совершать ошибки. И конечно, берегите в себе человека. С праздником всех-всех-всех!



P. S. С удовольствием читаю все ваши комментарии, замечания, советы и пожелания. Спасибо вам за них. Обнял-приподнял каждого.

Алексей Пирязев, фотограф:

— Уважаемые портальцы, поздравляю с Новым годом! Время — относительное явление, и измерять его годами, днями и часами — дело, требующее много сил и энергии. Желаю тратить эти ресурсы на интересное и новое, то, что дарит радость и умиротворение. А время пусть течëт с той скоростью, которой вы пожелаете. Обнимаю всех вне времени и пространства!

Анастасия Селезнёва, редактор ленты новостей Myslo:

— Привет, друзья! Мы справились с прошлым годом (слава котикам) — со всеми его ретроградными Марсами и Меркуриями, и вот на пороге уже новый! Пусть 2025 год принесет нам чуть больше хорошего и интересного. Не забывайте верить в свои мечты и двигаться вперед, даже когда трудно. Улыбайтесь каждое утро и помните, что впереди вас ждет много замечательного. Трудитесь, мечтайте и наслаждайтесь каждым днем! С Новым годом!

Елена Адова, корректор Myslo:

— Друзья! Вот и пролетел еще один год. Для кого-то он был позитивным, для кого-то — не очень. Но все же мы с вами выстояли и теперь смело смотрим в наступающий год, как всегда, возлагая на него

наши надежды на светлое будущее. Видите? Вот же он показался, на самом горизонте! Робкий такой, маленький, стеснительный…

Шучу немного, праздник же :)

Пусть 2025 год у всех нас будет чудесным, волшебным, наполненным только добрыми событиями, пусть он принесет счастье в каждый дом и порадует исключительно хорошими новостями! Любите, мечтайте, творите и вытворяйте :) С праздником вас, уважаемые портальцы!

С НОВЫМ 2025 ГОДОМ!!!

Леонид Почекин, вечерний редактор:

— Друзья, пусть 2025 год принесёт всем нам побольше хороших новостей, позитивных инфоповодов и интересных дискуссий! И пусть те, кто встречает этот праздник вдали от родного дома, поскорее вернутся к своим близким живыми и здоровыми.

Давайте будем ближе друг к другу, сердечнее и милосерднее. И конечно же, всем и каждому — крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, реализации всех планов и хорошей погоды — на душе и за окном! Верьте в чудеса — и они обязательно сбудутся!

Даша Лашкевич, корреспондент Myslo:

— Всем читателям привет! Новый год уже дышит в спину — пора обмениваться пожеланиями. В наступающем 2025-м уделите внимание себе, себе и еще раз себе — вы у себя одни, а силы, деньги и прочее приложатся — все в ваших руках! «Верь в мою веру в тебя!»

Сергей Гусев, автор Myslo:

— Желаю всем читателям, чтобы наступающий год был интересным. Чтобы мы жили интересной жизнью, работали на интересной работе, общались с интересными людьми, читали интересные книги, смотрели интересные фильмы. И вообще — чтобы всё у нас, и в стране, и в личной жизни, было хорошо!

Сергей Бирюк, автор Myslo:

— Дорогие читатели! Еще один год пролетел, как самизнаетечто) Для кого-то он был трудным, для других он стал по-настоящему счастливым, а кто-то, быть может, и вовсе его не заметил. И только одно всех объединяет — любовь. Материя, которая не тускнеет со временем. Любите своих родных и близких, будьте любимы и цените это время — здесь и сейчас! Поздравляю всех с Новым годом, желаю здоровья, душевного равновесия и долгожданного мира!

Алексей Герасимов, модератор Myslo:

— С Новым годом вас, неутомимые критики и аналитики! Пусть в этом году ваши комментарии будут такими же яркими и незабываемыми, как прошлогодние, но без перегибов и нарушений. Желаю вам найти баланс между остроумием и вежливостью, чтобы наши дискуссии становились только интереснее!

С праздником, неутомимые наши! Пусть Новый год принесет вам новые возможности для самовыражения!

Юлия Александрова, журналист Myslo:

— Мы все хотим мира. Но, в первую очередь, пусть он будет в душе у каждого. Желаю, чтобы именно он уютно и заботливо окутал всех с первым боем курантов.

Открывайте для себя этот безумный, неповторимый и удивительный мир. Любуйтесь им, вдохновляйтесь. Ведь нет ничего лучше, чем сидеть на краю мира и видеть горизонт на 360 градусов вокруг себя! И пусть самые невероятные и дерзкие мечты обязательно сбываются.

Всем обнимашек и с Новым годом!