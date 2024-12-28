  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Каждый пятый туляк уже изучил астрологический прогноз на 2025 год - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Каждый пятый туляк уже изучил астрологический прогноз на 2025 год
Фото: ru.freepik.com.

Каждый пятый туляк уже изучил астрологический прогноз на 2025 год

Доверяющих и скептиков примерно поровну.

Каждый пятый туляк (21%) уже ознакомился с предсказаниями: 10% скорее верят в них, а 11% — скорее нет, рассказали аналитики SuperJob.

Любопытно, что мужчины несколько чаще женщин интересуются гороскопами на 2025 год (22 и 20% соответственно), однако скептиков среди представителей сильного пола больше (13% против 9% среди женщин).

Россияне в возрасте до 35 лет изучают астрологические прогнозы чаще, чем люди старшего возраста, но, скорее, ради развлечения. Они верят в них в 2,5 раза реже, чем респонденты старше 45 лет.

Больше всего тех, кто игнорирует астрологию, среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (93%).

По просьбе Myslo тульский астролог Анжела Харитонова рассказала, что пророчат нам планеты в следующем году. Почитать можно по ссылке

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 14:03 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
SuperJobгороскоп на 2025 год

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Два человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе
Два человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе
Земельный обман на 4 миллиона: в Тульской области раскрыли мошенническую схему
Земельный обман на 4 миллиона: в Тульской области раскрыли мошенническую схему
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.