Каждый пятый туляк уже изучил астрологический прогноз на 2025 год

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Каждый пятый туляк (21%) уже ознакомился с предсказаниями: 10% скорее верят в них, а 11% — скорее нет, рассказали аналитики SuperJob.

Любопытно, что мужчины несколько чаще женщин интересуются гороскопами на 2025 год (22 и 20% соответственно), однако скептиков среди представителей сильного пола больше (13% против 9% среди женщин).

Россияне в возрасте до 35 лет изучают астрологические прогнозы чаще, чем люди старшего возраста, но, скорее, ради развлечения. Они верят в них в 2,5 раза реже, чем респонденты старше 45 лет.

Больше всего тех, кто игнорирует астрологию, среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (93%).

По просьбе Myslo тульский астролог Анжела Харитонова рассказала, что пророчат нам планеты в следующем году. Почитать можно по ссылке.