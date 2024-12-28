Какие законы вступают в силу в январе

МРОТ и прожиточный минимум

Правительство Тульской области, региональная Федерация профсоюзов и объединение работодателей «Тульский Союз промышленников и предпринимателей» заключили Региональное соглашение о минимальной зарплате с 1 января 2025 года:

для работников государ­ственных и муниципальных учреждений МРОТ устанавливается на уровне федерального минимального размера — 22 440 рублей в месяц;

для работников внебюджетного сектора экономики — 24 925 рублей в месяц.

Величина прожиточного минимума на душу населения в Тульской области составила 17 733 рубля. Для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.

Пенсии проиндексировали

В 2025 году возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам. Особенность механизма повышения в том, что индексацию будут применять не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который включает пропущенные индексации.

Также в январе индексируются будущие пенсии работающих россиян. Это происходит через увеличение на 7,3% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты. Стоимость одного коэффициента повысится со 133,05 до 142,76 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличится с 8134,88 до 8728,73 рубля.

Также на полгода повышен ожидаемый период выплаты накопительной пенсии — он составит 270 месяцев, или 22,5 года.

Для парковок в Туле появилось новое приложение

С нового года Тула перешла на использование мобильного приложения RuParking и сайта tula-parking.ru. Ранее установленное мобильное приложение «Горпарковки» перестало функ­ционировать. Также изменился номер для оплаты через СМС (7878 вместо 9878). В новой версии приложения добавлена возможность оплаты через СБП, получение информации о штрафе с просмотром фотоматериала нарушения, исправление до конца суток ошибки в госномере машины или тарифной зоне, за которые произведена оплата.

Скачать RuParking можно в App Store и Google Play. Работать оно начало с 9 января. В личном кабинете сохранится информация о балансе, транспортных средствах, абонементах, парковочных разрешениях. С вопросами можно обратиться в единый контактный центр: 8 800 301-01-32 или на почту [email protected].

Штрафы подросли

Административные штрафы за превышение скорости с 1 января увеличены на 50%. За превышение скорости в диапазоне 500-5000 рублей увеличены до 750-7500 рублей. Аналогичную сумму нужно будет заплатить за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки штраф.

Также документ предполагает повышение штрафов за пьяную езду с 30 до 45 000 рублей, за повторное управление транспортным средством без ОСАГО — с 800 рублей до 5000 рублей.

Новые льготы для семей участников СВО

Супруги погибших участников СВО, не вступившие в новый брак, воспитывающие детей бойца, смогут получать две пенсии — страховую и по потере кормильца, при условии, что вдовы не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет, которые также имеют право на пенсию. Кроме этого устанавливаются доплаты к пенсиям тем, кто награжден орденом Святого Георгия I степени или знаком отличия ордена Святого Георгия всех четырех степеней — составят 415% размера социальной пенсии, орденом Святого Георгия II степени либо орденами Святого Георгия III и IV степени — 330%, а награжденным орденом Святого Георгия IV степени — 250%.

Госпошлины повысили

С 650 до 5000 рублей выросла госпошлина при разводе. Столько же придется заплатить при смене ФИО (было 1600). Госпошлина, уплачиваемая при регистрации сделок с недвижимостью, теперь зависит от кадастровой стоимости.

Уход за пожилыми и инвалидами I группы

Ухаживающим за инвалидами I группы (за исключением инвалидов с детства I группы) и лицами старше 80 лет будут автоматически назначены Соцфондом надбавки в 1200 рублей к пенсии в качестве компенсации оплаты услуг по уходу за ними.

Пособие на погребение

С 2025 года пособие на погребение будет выплачиваться напрямую заявителю. Близкие умершего смогут выбирать между гарантированным перечнем услуг по погребению и пособием на погребение.

Пособие выплачивается, если похороны оплачивает представитель умершего. Заявление о назначении пособия подается лично в СФР или через Госуслуги, но не позднее полугода с даты регистрации смерти.

Если близкие умершего выбрали гарантированный перечень, то погребением будет заниматься спецслужба по во­просам похоронного дела на основании выписки о выборе получения услуг. Для ее получения представитель умершего должен будет обратиться в СФР с заявлением лично или в электронной форме через Госуслуги. Выписка будет предоставлена в день обращения.

Прогрессивная шкала НДФЛ

С 2025 года в России начала действовать прогрессивная шкала налогообложения. Те, кто получает в год меньше 2,4 млн рублей, будут платить НДФЛ 13%. С дохода от 2,4 до 5 млн рублей заплатят налог 15%, от 5 до 20 млн рублей — 18%. При доходе от 20 до 50 млн рублей — 20%, больше 50 млн рублей — 22%. Прогрессивный налог не коснется участников СВО и работающих на Крайнем Севере и районах, приравненных к нему.

В 2 раза увеличились налоговые вычеты для опекунов, попечителей и приемных родителей.

До 18 тыс. рублей повышен налоговый вычет тем, кто сдал нормативы ГТО.

Акцизы увеличились

Проиндексированы акцизные ставки на этиловый спирт, крепкий алкоголь, сидр, медовуху, пиво и сладкие напитки. Акциз на этиловый спирт в крепких напитках вырастет на 15% — с 643 до 740 рублей. На сидр, пуаре и медовуху, а также пиво крепостью от 0,5 до 8,6% составят 30 рублей за 1 литр. Акцизы для пива с долей спирта свыше 8,6% составят 56 рублей, на сладкую газировку акциз вырастет с 7 до 10 рублей. К подакцизным теперь относятся напитки с 2 г сахара.

Акциз на сигареты и папиросы поднимется до 2945 рублей за 1000 штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 400 рублей за 100 штук.

Места в лагерях для детей-инвалидов

Региональные власти получили право устанавливать квоты для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на инклюзивный отдых в детских оздоровительных организациях. Новые нормы предполагают, что органы власти субъектов Федерации должны создать равные условия для отдыха в детских лагерях обычных ребят и с ограничениями по здоровью.

Главы регионов ежегодно будут устанавливать соответствующие квоты для детей-инвалидов. Таким образом, вступивший в силу закон позволяет распределять квоты между детскими оздоровительными организациями с учетом наличия в них необходимого для инвалидов оборудования и условий проживания.

Кемпинги и пляжи со звездочкой

Введена обязательная классификация всех объектов размещения туристов, в том числе глэмпингов и кемпингов. Звездочки также будут присваивать горнолыжным трассам и пляжам.

Новые нормы предусматривают создание единого реестра классификации туристических объектов. В него войдут все средства размещения, включая гостиницы и кемпинги, а также пляжи и горнолыжные трассы.

Неклассифицированным объектам запретят оказывать услуги и размещать рекламу на агрегаторах. Исключение составят дет­ские лагеря, социальные и реа­билитационные учреждения, паломнические центры, санатории силовых ведомств, фермерские хозяйства, принимающие туристов, и некоторые другие объекты.