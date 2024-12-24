В Туле пройдет форум НКО «ПРОдвижение»

В Туле в среду, 25 декабря, в 12.00 в кластере «Октава» пройдет региональный форум для некоммерческих организаций «ПРОдвижение».

На мероприятие приглашают представителей некоммерческих организаций, территориальных органов самоуправления, волонтеров, активистов, а также всех, кто хочет заниматься общественной деятельностью и создавать НКО.

В «Октаве» будет работать шесть тематических секций, где участники форума обсудят как выбрать актуальность проекта, как взаимодействовать со СМИ чтобы о вашем проекте рассказали, как позиционировать свою НКО в соцсетях. Также будут секции и личностного роста, на которых в форме интерактивной игры расскажут о развитии навыков убеждения и ведения переговоров, а на мастер-классе научатся избегать профессионального выгорания. Также будет отдельная тема, посвященная площадке Народных полков.

Спикерами на форуме выступят федеральные и региональные эксперты, представители общественности, Народного фронта, специалисты в области СМИ и SMM.

Для участия необходима предварительная регистрация.

Организаторами форума выступают правительство Тульской области, Общественная палата Тульской области, ресурсные центры правительства региона и администрации Тулы.

Подробнее о программе и спикерах в группе ВКонтакте Общественной палаты Тульской области.