Спутники помогли обнаружить в Тульской области 576 термоточек

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатору рассказали о технологиях защиты лесов от огня в 2024 году.

За год в Тульской области спутники систем «ИСДМ-Рослесхоз» и «Лесохранитель» обнаружили 576 очагов тепла, 67 из которых находились прямо в лесу.

Технологии помогают быстро находить пожары, точно определять их место и моментально передавать информацию диспетчерам. Об этом губернатору Дмитрию Миляеву рассказали на заседании комиссии по ЧС.

Для защиты лесов от огня на базе «Тульского лесохозяйственного объединения» создали пять оперативных групп численностью 25 человек. Они патрулируют 57 маршрутов общей длиной свыше 2000 километров в наиболее опасных зонах. Все 174 арендатора лесных участков получили необходимое оборудование и инструменты для борьбы с пожарами.

Кроме того, в лесах привели в порядок и обновили более 750 километров противопожарных полос, установили около 400 информационных щитов на тему пожарной безопасности и благоустроили 193 места отдыха. Благодаря этим мерам в 2024 году специалистам удалось предотвратить все лесные пожары.