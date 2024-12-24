В 2025 году в Тульской области могут ввести стандарт транспортного обслуживания населения

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области в 2025 году может быть внедрен новый стандарт транспортного обслуживания населения. На портале госзакупок мы обнаружили аукцион на поиск подрядчика. Заказчиком выступает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Цена контракта — 48,8 млн рублей.

В рамках этого бюджета организация, которую выберут, будет заниматься анализом транспортной доступности, разработкой и актуализацией моделей общественного транспорта.

Работы включают в себя:

Часть I — транспортное районирование территории Тульской области. Проведение социологического исследования транспортной подвижности населения на территории региона.

Часть II — разработка и/или актуализация математических моделей транспортной системы Тульской области. Расчет и анализ социально- экономических и финансовых показателей функционирования сети маршрутов регулярных перевозок.

Часть III — формирование оптимизированной сети маршрутов регулярных перевозок. Разработка проектов регионального стандарта транспортного обслуживания населения.

Подрядчик должен будет проанализировать ежемесячные отчеты перевозчиков о количестве поездок, совершенных отдельными категориями граждан с использованием единого месячного льготного проездного билета; отчеты перевозчиков о количестве поездок, совершенных детьми-сиротами с использованием единого месячного льготного проездного билета. Данные о транзакциях оплаты проезда с использованием системы автоматизированной системы оплаты проезда: дата, время, вид транзакции, вид транспорта, номер маршрута, ИНН перевозчика.

Уточняется, что результаты соцопроса должны включать оценку параметров транспортного поведения — подвижности, целей поездок, мотивов выбора способа передвижения, времени отправлений, временных затрат на передвижения по целям поездок и видам транспорта, оценку удовлетворенности работой транспорта общего пользования, информацию о выявленных проблемах в транспортном обслуживании, ценовых ожиданиях населения, оценку готовности населения к повышению тарифов при росте уровня качества транспортного обслуживания.

Согласно документу, следить за пассажиропотоком должны на каждом маршруте в рабочие дни как минимум в утренние и вечерние часы пик с определением интервалов максимальной загрузки пассажиропотока, а на наиболее загруженных маршрутах — и в другое время.

Все исследовательские работы должны быть завершены до 30 сентября 2025 года. Срок окончания приема заявок на аукцион — 13 января 2025 года.