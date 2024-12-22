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В Туле прошел забег Дедов Морозов

В Туле прошел забег Дедов Морозов

Событие поддержали 1100 любителей активного образа жизни.

22 декабря в ЦПКиО им. П.П. Белоусова состоялся традиционный забег Дедов Морозов. Он организован в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Гостей и участников спортивного праздника приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов.

- Забег Дедов Морозов стал замечательной предновогодней традицией нашего региона. В следующем году команда «Тульского марафона» отмечает свое десятилетие. За это время достигнуты значительные успехи в организации массовых спортивных мероприятий и пропаганде здорового образа жизни. Пусть ваше участие вдохновит других туляков присоединиться к нашей большой спортивной семье. Желаю здоровья, счастья и новых побед в 2025-м! – сказал Михаил Трунов.

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В забеге приняли участие более 1100 любителей активного  образа жизни из 15 субъектов страны: Тульской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республики Крым.

Самому опытному спортсмену – 86 лет, а самому юному – 4 года.

Взрослые вышли на старт забега в 5 км, а дети – 400 м, 700 м и 1 км.

Все участники получили оригинальные медали, тематические футболки и новогодний колпак.

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сегодня, в 13:17 +2
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