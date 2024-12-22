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Сотрудники Росгвардии за неделю изъяли 30 единиц оружия

Сотрудники Росгвардии за неделю изъяли 30 единиц оружия

Было выявлено 11 правонарушений.

За минувшую неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области провели более 120 проверок соблюдения установленных правил оборота оружия у граждан.

Выявлено 11 административных правонарушений в области оборота оружия и патронов к нему, изъято по различным причинам 30 единиц оружия и более 190 патронов, добровольно жители региона сдали 8 единиц гражданского оружия.

Управление Росгвардии по Тульской области напоминает, что оружие является источником повышенной опасности, в связи с чем необходимо всегда помнить о правилах его хранения, ношения и использования.

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Автор:
сегодня, в 11:58 +1
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