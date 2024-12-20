Владимир Цибульский может перейти из Росгвардии в правительство Тульской области

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Как стало известно Myslo, начальник Управления Росгвардии по Тульской области генерал-майор полиции Владимир Цибульский в ближайшее время может сменить место работы и перейти на государственную гражданскую службу.

По данным источника редакции, Владимир Владимирович является основным кандидатом на пост министра региональной безопасности. Это министерство – единственное в структуре тульского правительства, которое после формирования нового состава кабмина остаётся без руководителя.

Напомним, предыдущий министр региональной безопасности Сергей Косов покинул свой пост в октябре, проработав на своей должности пять лет. Владимир Цибульский возглавляет тульское Управление Росгвардии с июня 2021 года, до этого он руководил красноярским СОБРом.