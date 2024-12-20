Роспотребнадзор предупредил туляков о смертельно опасных шпротах

Фото: Управление Роспотребнадзора по Тульской области

Партия консервов с ботулотоксином должна быть полностью изъята с полок магазинов.

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, что в Екатеринбурге были зарегистрированы случаи заболевания ботулизмом, предположительно связанные с употреблением рыбных консервов «Шпроты в масле из балтийской кильки».

Консервы изготовлены ООО «Рыбзавод «За Родину» (место осуществления деятельности: Калининградская обл., г. Светлый, п. Взморье, ул. Заливная, д. 2-а). Дата изготовления 13.09.2024 г., срок годности 4 года.

По результатам лабораторных испытаний в партии продукции, изготовленной 13.09.2024 г., был обнаружен ботулотоксин – возбудитель ботулизма, который представляет смертельную угрозу для человека. Принимаются меры по приостановлению реализации этих консервов.

Потребителям рекомендуется воздержаться от употребления указанной партии продукции. Если вы увидели на полках магазинов такие консервы, изготовленные 13 сентября, позвоните в Управление Роспотребнадзора по телефону: 8(4872)37-32-57.