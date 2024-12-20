В Тульской области учредили медаль для родителей особых детей

Согласно документу, медаль «За верность родительскому долгу в воспитании особого ребенка» является «формой признания заслуг людей, воспитывающих детей-инвалидов, а также осуществляющих уход за инвалидами с детства первой группы».

Также подписан закон, уточняющий стаж, необходимый для награждения медалью «Трудовая доблесть». В него будет засчитываться период ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с 1 группы детства.

По словам Дмитрия Миляева, люди, воспитывающие особых детей – сильные личности, которые берут на себя огромную ответственность, посвящают себя ребенку и учат его адаптироваться в социальной среде:

– На долю этих семей выпадает много сложностей, но они не отчаиваются и стараются сделать все для того, чтобы их особый ребенок жил полноценной жизнью, – подчеркнул глава региона.