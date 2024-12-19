Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Сейчас они выполняют боевые задачи на территории Курской области.

Президент Владимир Путин отметил героизм бойцов 106-й Тульской дивизии ВДВ. Сейчас десантники выполняют боевые задачи на территории Курской области, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

— В зоне нашего постоянного внимания находятся и семьи участников СВО. На сегодня в области действуют 70 мер материальной и нематериальной поддержки, — подчеркнул глава региона.

В Тульской области уже 9 месяцев работает проект «Герой 71», который помогает бойцам, вернувшимся из СВО, получить новую профессию, найти работу. Героев включают в управленческий резерв.