  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Владимир Путин отметил героизм бойцов 106-й Тульской дивизии ВДВ - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Владимир Путин отметил героизм бойцов 106-й Тульской дивизии ВДВ
Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Владимир Путин отметил героизм бойцов 106-й Тульской дивизии ВДВ

Сейчас они выполняют боевые задачи на территории Курской области.

Президент Владимир Путин отметил героизм бойцов 106-й Тульской дивизии ВДВ. Сейчас десантники выполняют боевые задачи на территории Курской области, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. 

— В зоне нашего постоянного внимания находятся и семьи участников СВО. На сегодня в области действуют 70 мер материальной и нематериальной поддержки, — подчеркнул глава региона. 

В Тульской области уже 9 месяцев работает проект «Герой 71», который помогает бойцам, вернувшимся из СВО, получить новую профессию, найти работу. Героев включают в управленческий резерв.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 15:07 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
тульская дивизия ВДВДмитрий МиляевВладимир Путинпрямая линия
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Путин счел безобразием ситуацию с семейной ипотекой
Путин счел безобразием ситуацию с семейной ипотекой
Здоровый образ жизни: в Тульской области разработают новые маршруты здоровья
Здоровый образ жизни: в Тульской области разработают новые маршруты здоровья
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.