Путин счел безобразием ситуацию с семейной ипотекой

Президент России Владимир Путин счел безобразием ситуацию с лимитами по семейной ипотеке, из-за которых многие россияне не могут взять кредит на льготных условиях. Об этом он рассказал в ходе прямой линии.

«Это безобразие. Во-первых, потому что не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством уже эту тему обсуждали. В конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства», — заявил президент.

По словам Путина, банки находятся в выигрышном положении при семейной ипотеке — они получают шесть процентов от заемщиков и разницу между рыночной и льготной ставкой, которую компенсирует государство.

«Здесь никаких лимитов со стороны государства быть не должно», — подчеркнул президент.

Если банки отказывают в семейной ипотеке, значит, правительство вовремя не направило субсидию финансовой организации, предположил Путин и пообещал проверить эту ситуацию.